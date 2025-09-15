Лавров подписал приказ о присоединении Дипакадемии МИД к МГИМО

Документ был подписан 9 сентября во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Глава государства ранее отметил, что реорганизация позволит создать единый университетский центр, усилить практико-ориентированное образование и исследования как в сфере дипломатии и международной безопасности, так и в новых направлениях – цифровых технологий, нейролингвистики и климатической повестки.