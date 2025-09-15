Газета
Главная / Общество /

Лавров подписал приказ о присоединении Дипакадемии МИД к МГИМО

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подписал приказ о реорганизации Дипломатической академии МИД РФ путем ее присоединения к МГИМО. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Отмечается, что объединение завершится к 31 января 2026 г.

Документ был подписан 9 сентября во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Глава государства ранее отметил, что реорганизация позволит создать единый университетский центр, усилить практико-ориентированное образование и исследования как в сфере дипломатии и международной безопасности, так и в новых направлениях – цифровых технологий, нейролингвистики и климатической повестки.

В рамках объединения в структуре МГИМО появится особое подразделение – «Дипломатическая академия МГИМО МИД России», которое займется переподготовкой и повышением квалификации специалистов в интересах органов власти и управления. Также будет продолжена исследовательская и публикационная работа академии.

Студенты Дипакадемии продолжат обучение уже в составе МГИМО и по его завершении получат диплом университета, а преподаватели и сотрудники академии войдут в коллектив МГИМО.

О начале объединительного процесса Лавров сообщил еще 5 марта. Руководить работой специально созданной комиссии поручено первому замглавы МИДа Сергею Бутину.

