Бизнесмена Амирханяна арестовали по делу об убийстве экс-депутата Рады Кивы
Суд в Московской области арестовал бизнесмена Араика Амирханяна по делу об убийстве экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник, осведомленный о ходе расследования.
Предприниматель уже находится под арестом по другому делу – о даче взятки. В начале лета подмосковный суд приговорил его к шести годам колонии общего режима со штрафом. Суд установил, что Амирханян дважды переводил денежные средства судебному приставу-исполнителю за незаконное снятие ареста со счетов фирмы. В конце августа апелляционная инстанция оставила этот приговор в силе.
Киву обнаружили мертвым в коттеджном поселке в деревне Супонево Одинцовского городского округа 6 декабря 2023 г. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). Согласно информации ведомства, неизвестный выстрелил в политика из неустановленного оружия. Депутат скончался на месте. «Украинская правда» со ссылкой на источник в силовых структурах писала, что Киву могла устранить Служба безопасности Украины.