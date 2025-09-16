Бизнесмена Амирханяна арестовали по делу об убийстве экс-депутата Рады Кивы

Предприниматель уже находится под арестом по другому делу – о даче взятки. В начале лета подмосковный суд приговорил его к шести годам колонии общего режима со штрафом. Суд установил, что Амирханян дважды переводил денежные средства судебному приставу-исполнителю за незаконное снятие ареста со счетов фирмы. В конце августа апелляционная инстанция оставила этот приговор в силе.