Владикавказец арестован за поджог вышки связи по заданию куратора с Украины

Ведомости

Суд арестовал жителя Владикавказа по подозрению в поджоге вышки сотовой связи по заданию куратора с Украины, сообщили в МВД.

По данным ведомства, в августе 2025 г. мужчина 1972 г. р. получил предложение уничтожить объект связи за $2000. Он изготовил зажигательную смесь и ночью поджег базовую станцию в городе. После поджога злоумышленник уехал за границу, но по возвращении был задержан.

Ущерб от его действий составил около 2 млн руб. Связь после этого удалось быстро восстановить. Материалы дела полицейские передали в региональное управление ФСБ. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

2 сентября сообщалось, что трое подростков были помещены в СИЗО по делу о подготовке теракта в Ижевске. По версии следствия, они находились на связи с куратором с Украины и планировали взрыв или поджог на объекте оборонно-промышленного комплекса.

