В Новосибирске женщина задержана за диверсию на Транссибе

По данным спецслужбы, в августе она получила инструкции от куратора, изготовила самодельное взрывное устройство и установила его на железнодорожных путях, после чего привела в действие. Момент взрыва она сняла на мобильный телефон и направила запись куратору в качестве отчета для получения вознаграждения.