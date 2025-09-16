В Новосибирске женщина задержана за диверсию на Транссибе
ФСБ в Новосибирске задержала 51-летнюю женщину, которую подозревают в организации диверсии на Транссибирской магистрали в Забайкалье. Об этом сообщили в ведомстве.
По данным спецслужбы, в августе она получила инструкции от куратора, изготовила самодельное взрывное устройство и установила его на железнодорожных путях, после чего привела в действие. Момент взрыва она сняла на мобильный телефон и направила запись куратору в качестве отчета для получения вознаграждения.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия»). Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. По этой статье россиянке грозит до 20 лет лишения свободы. Дополнительно в отношении нее могут возбудить дела по статьям о госизмене (ст. 275 УК РФ) и незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).
13 августа ФСБ также сообщала о задержании в Кировской области 18-летнего молодого человека, который по указанию куратора планировал поджоги релейных шкафов на Транссибе и наносил проукраинские надписи.