Пятеро человек утонули при падении вездехода в озеро в Забайкальском крае
Вездеход с девятью пассажирами упал в озеро в Каларском округе Забайкальского края. Предварительно, пятеро человек утонули, сообщил глава округа Владимир Устюжанин в беседе с ТАСС.
По его словам, сообщение о происшествии поступило от Единой дежурной диспетчерской службы.
По данным прокуратуры Забайкальского края, ведомство организовало проверку по сообщениям об утонувшем в труднодоступной местности Каларского округа вездеходе с геологами. Прокуратура оценит соблюдение правил охраны труда и безопасности дорожного движения. Возбуждено уголовное дело, надзорное ведомство проконтролирует его ход и результаты.
