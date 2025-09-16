Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Пятеро человек утонули при падении вездехода в озеро в Забайкальском крае

Ведомости

Вездеход с девятью пассажирами упал в озеро в Каларском округе Забайкальского края. Предварительно, пятеро человек утонули, сообщил глава округа Владимир Устюжанин в беседе с ТАСС.

По его словам, сообщение о происшествии поступило от Единой дежурной диспетчерской службы.

По данным прокуратуры Забайкальского края, ведомство организовало проверку по сообщениям об утонувшем в труднодоступной местности Каларского округа вездеходе с геологами. Прокуратура оценит соблюдение правил охраны труда и безопасности дорожного движения. Возбуждено уголовное дело, надзорное ведомство проконтролирует его ход и результаты.

В начале августа автобус упал в реку с моста в Туапсинском муниципальном округе, где из-за сильных ливней поднялся уровень воды. Оперштаб Краснодарского края сообщал о спасении 25 человек.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её