Пятеро человек утонули при падении вездехода в озеро в Забайкальском крае

По данным прокуратуры Забайкальского края, ведомство организовало проверку по сообщениям об утонувшем в труднодоступной местности Каларского округа вездеходе с геологами. Прокуратура оценит соблюдение правил охраны труда и безопасности дорожного движения. Возбуждено уголовное дело, надзорное ведомство проконтролирует его ход и результаты.