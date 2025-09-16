Газета
Общество

Бизнесмена Гречушкина задержали в Болгарии по делу о взрыве в порту Бейрута

Ведомости

Российского бизнесмена Игоря Гречушкина задержали в Болгарии по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 г., пишет Associated Press (AP) со ссылкой на неназванных представителей ливанской юстиции. Он является владельцем судна, связанного с грузом аммиачной селитры, фигурирующим в расследовании взрыва.

Задержание Гречушкина произошло через пять лет после того, как ливанский следственный судья выдал ордера на его арест, а также арест капитана судна Бориса Прокошева через «Интерпол». Четверо ливанских судебных чиновников заявили, что если Гречушкин не будет передан, ливанские следователи могут приехать в Болгарию для его допроса.

AP отмечает, что судно Rhosus, принадлежавшее Гречушкину, перевозило аммиачную селитру, которая была конфискована в порту Бейрута в 2014 г. В 2020 г. этот груз стал причиной мощного взрыва, разрушившего значительную часть города.

4 августа 2020 г. в порту Бейрута произошел мощный взрыв, унесший жизни 200 человек и лишивший жилья 300 000 жителей города. В порту хранились запасы аммиачной селитры, которая является не только ценным удобрением, но и компонентом для взрывчатки.

С судном связывали представителей местной группировки «Хезболла». Представители движения обвинили судью Тарека Битара в политическом преследовании шиитской общины. Под давлением «Хезболлы» кассационный суд отстранил Битара от ведения дела.

