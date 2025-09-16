Бизнесмена Гречушкина задержали в Болгарии по делу о взрыве в порту Бейрута

Задержание Гречушкина произошло через пять лет после того, как ливанский следственный судья выдал ордера на его арест, а также арест капитана судна Бориса Прокошева через «Интерпол». Четверо ливанских судебных чиновников заявили, что если Гречушкин не будет передан, ливанские следователи могут приехать в Болгарию для его допроса.