Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Пляжи Хургады заработали после трехдневного закрытия из-за акул

Ведомости

Пляжи Хургады в Египте открыты для туристов второй день подряд после временного ограничения их работы из-за риска появления акул. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

На минувшей неделе пляжи были закрыты в течение трех дней ввиду предположительного появления акул, уточнили в ведомстве.

Купание с понтона в открытом море остается ограниченным на протяжении последних четырех дней. При этом прибрежные зоны свободны для посещения туристами. Нападений акул на людей зафиксировано не было. В РСТ рекомендовали туристам следить за сообщениями морской спасательной службы и соблюдать все рекомендации.

16 сентября Telegram-канал Shot сообщал, что из-за нашествия акул в Египте за последние несколько дней были закрыты пляжи вблизи 10 отелей, среди которых Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach, Stella Makadi. Отмечалось, что на некоторых пляжах запрет уже снят.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её