Пляжи Хургады заработали после трехдневного закрытия из-за акул

Купание с понтона в открытом море остается ограниченным на протяжении последних четырех дней. При этом прибрежные зоны свободны для посещения туристами. Нападений акул на людей зафиксировано не было. В РСТ рекомендовали туристам следить за сообщениями морской спасательной службы и соблюдать все рекомендации.