Пляжи Хургады заработали после трехдневного закрытия из-за акул
Пляжи Хургады в Египте открыты для туристов второй день подряд после временного ограничения их работы из-за риска появления акул. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).
На минувшей неделе пляжи были закрыты в течение трех дней ввиду предположительного появления акул, уточнили в ведомстве.
Купание с понтона в открытом море остается ограниченным на протяжении последних четырех дней. При этом прибрежные зоны свободны для посещения туристами. Нападений акул на людей зафиксировано не было. В РСТ рекомендовали туристам следить за сообщениями морской спасательной службы и соблюдать все рекомендации.
16 сентября Telegram-канал Shot сообщал, что из-за нашествия акул в Египте за последние несколько дней были закрыты пляжи вблизи 10 отелей, среди которых Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach, Stella Makadi. Отмечалось, что на некоторых пляжах запрет уже снят.