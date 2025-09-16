Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд

В 1980 г. Редфорд дебютировал как режиссер с фильмом «Обыкновенные люди», который получил четыре премии «Оскар» и пять «Золотых глобусов». В 1981 г. он основал институт независимого кино «Сандэнс», а с 1985 г. начал проводить одноименный кинофестиваль, ставший одним из главных мировых форумов авторского кино.