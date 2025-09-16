Умер американский актер и режиссер Роберт РедфордЕму было 89 лет
В возрасте 89 лет умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд, сообщает газета The New York Times. По данным издания, он умер во сне в своем доме в Юте.
Редфорд родился 18 августа 1936 г. в Санта-Монике (Калифорния). Учился в Американской академии драматического искусства. В 1959 г. дебютировал на Бродвее в постановке «Невероятная история», а в 1963 г. исполнил главную роль в спектакле «Босиком по парку».
Мировую известность ему принесла роль Сандэнс Кида в фильме «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид» (1969), где его коллегой был Пол Ньюман. Среди других заметных картин с его участием – «Афера», «Три дня Кондора», «Вся президентская рать», «Обыкновенные люди», «Из Африки».
В 1980 г. Редфорд дебютировал как режиссер с фильмом «Обыкновенные люди», который получил четыре премии «Оскар» и пять «Золотых глобусов». В 1981 г. он основал институт независимого кино «Сандэнс», а с 1985 г. начал проводить одноименный кинофестиваль, ставший одним из главных мировых форумов авторского кино.