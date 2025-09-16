Газета
Депутаты «Справедливой России» предлагают увеличить ежегодный отпуск до 35 дней

Ведомости

Фракция «Справедливая Россия» готовит законопроект об увеличении продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 до 35 календарных дней. Об этом сообщают РБК со ссылкой на автора инициативы, депутата Николая Новичкова.

Парламентарий пояснил, что существующая норма была установлена десятилетия назад и уже не отвечает современным реалиям. По его словам, возросшие стрессовые нагрузки требуют большего времени для восстановления. «Срок, который определялся ранее для восстановления трудоспособности человека в 28 дней, конечно, уже устарел», – отметил Новичков.

Законопроект предполагает, что дополнительный отпуск будет предоставляться всем категориям работников, включая молодежь, специалистов среднего возраста и предпенсионеров.

Инициатива может быть внесена в Госдуму в ходе осенней сессии. Депутату предстоит работа по ее продвижению в профильных комитетах и среди фракций. «Жизнь усложнилась, работа усложнилась, нагрузки повысились – и отпуск, соответственно, должен быть больше», – добавил парламентарий.

В настоящее время Трудовой кодекс РФ гарантирует ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, а для отдельных категорий работников предусмотрены расширенные нормы.

