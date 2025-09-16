Ущерб от ограбления в музее естественной истории Парижа оценили в 600 000 евро
Из национального музея естественной истории (MNHN) в Париже в ночь с понедельника на вторник украли шесть золотых слитков. Сумма ущерба достигла 600 000 евро, сообщил портал Actu17 со ссылкой на источники.
По данным портала, ограбление оказалось «успешным» за счет хорошей подготовки преступников. Теперь происшествие расследует бригада судебной полиции по борьбе с бандитизмом.
Французский национальный музей естественной истории – это часть крупнейшего научно-исследовательского центра. В него также входят еще несколько музеев и лабораторий, библиотек и парков. Значимыми объектами на территории центра уже стали Ботанический сад и Венсенский зоопарк в Париже.