Ущерб от ограбления в музее естественной истории Парижа оценили в 600 000 евро

Французский национальный музей естественной истории – это часть крупнейшего научно-исследовательского центра. В него также входят еще несколько музеев и лабораторий, библиотек и парков. Значимыми объектами на территории центра уже стали Ботанический сад и Венсенский зоопарк в Париже.