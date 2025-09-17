Газета
Главная / Общество /

В Каире начали поиски пропавшего из музея древнего браслета

Ведомости

В египетском Национальном музее на площади Тахрир зафиксировали пропажу золотого браслета, который носил фараон Аменемопет (правил с 993 г. до н. э. по 978 г. до н. э.), сообщило министерство туризма и по делам древностей Египта на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Информация о пропаже золотого браслета Аменемопета была незамедлительно передана полиции, а фотография артефакта была разослана во все аэропорты, морские порты и наземные переходы на границе Египта», – говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, министерство создало специальный комитет, в рамках которого будет проведена инвентаризация в реставрационном отделении, откуда пропал браслет. Тот же орган проведет проверку по наличию других экспонатов.

16 сентября в Париже из национального музея естественной истории (MNHN) украли шесть золотых слитков. Сумма ущерба составила 600 000 евро. Сейчас расследованием происшествия занимается бригада судебной полиции по борьбе с бандитизмом.

