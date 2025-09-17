В Каире начали поиски пропавшего из музея древнего браслета

В египетском Национальном музее на площади Тахрир зафиксировали пропажу золотого браслета, который носил фараон Аменемопет (правил с 993 г. до н. э. по 978 г. до н. э.), сообщило министерство туризма и по делам древностей Египта на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .