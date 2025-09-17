Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве Саркисяну свои накопления на пенсию

Позже, по словам адвоката, обвиняемый ссылался на пандемию COVID-19, а затем на спецоперацию, утверждая, что эти обстоятельства якобы мешают ему перевести деньги из США, где он постоянно проживает. Несмотря на российское гражданство, там у него находятся семья, дом и имущество. В Россию он приезжает «тайно по каким-то своим вопросам», отметил адвокат. После многочисленных безрезультатных попыток встретиться и вернуть средства Газмановы осознали, что стали жертвами обмана, и подали заявление в Следственный комитет РФ.