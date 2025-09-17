Газета
Общество

Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве Саркисяну свои накопления на пенсию

Ведомости

Певец Олег Газманов передал обвиняемому в мошенничестве Геворку Саркисяну все сбережения, которые он откладывал на пенсию в течение жизни. Об этом юрист семьи артиста Роман Кузьмин рассказал «РИА Новости».

По словам адвоката, в 2019 г. Газманов и его супруга выдали Саркисяну заем. Это были все деньги, которые артист за всю свою жизнь заработал на пенсию.

Кузьмин рассказал, что Саркисян начал входить в круг семьи Газмановых в 2016 г., стараясь зарекомендовать себя с лучшей стороны. Как пояснил юрист, он «фактически воспользовался доверительным отношением Газмановых и получил денежные средства». Когда через год Газмановы потребовали возврата денег, Саркисян заявил, что их нет.

Позже, по словам адвоката, обвиняемый ссылался на пандемию COVID-19, а затем на спецоперацию, утверждая, что эти обстоятельства якобы мешают ему перевести деньги из США, где он постоянно проживает. Несмотря на российское гражданство, там у него находятся семья, дом и имущество. В Россию он приезжает «тайно по каким-то своим вопросам», отметил адвокат. После многочисленных безрезультатных попыток встретиться и вернуть средства Газмановы осознали, что стали жертвами обмана, и подали заявление в Следственный комитет РФ.

