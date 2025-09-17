Подозреваемого в шпионаже африканца задержали в Астрахани
Сотрудники ФСБ РФ задержали проживающего в Астрахани гражданина одной из стран Северной Африки, передававшего данные о российских военных объектах разведке Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Африканец установил контакт с сотрудником разведки через мессенджер Telegram. Информацию об объектах критической инфраструктуры он передавал по указанию куратора для «дальнейшего использования иностранной разведкой в ущерб безопасности РФ».
Сейчас иностранный гражданин находится под стражей. В его отношении следователи возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Подозреваемому грозит срок лишения свободы от 10 до 20 лет.
16 сентября силовики задержали 22-летнего жителя Севастополя за комментарий с призывом атаковать Крымский мост. По версии ФСБ, мужчина оставил сообщение с призывом нанести ракетный удар по мосту в одном из чатов проукраинских Telegram-каналов. Он также оправдывал действия ВСУ в Курской области.