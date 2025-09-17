Подозреваемого в шпионаже африканца задержали в Астрахани

16 сентября силовики задержали 22-летнего жителя Севастополя за комментарий с призывом атаковать Крымский мост. По версии ФСБ, мужчина оставил сообщение с призывом нанести ракетный удар по мосту в одном из чатов проукраинских Telegram-каналов. Он также оправдывал действия ВСУ в Курской области.