Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Подозреваемого в шпионаже африканца задержали в Астрахани

Ведомости

Сотрудники ФСБ РФ задержали проживающего в Астрахани гражданина одной из стран Северной Африки, передававшего данные о российских военных объектах разведке Украины, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Африканец установил контакт с сотрудником разведки через мессенджер Telegram. Информацию об объектах критической инфраструктуры он передавал по указанию куратора для «дальнейшего использования иностранной разведкой в ущерб безопасности РФ».

Сейчас иностранный гражданин находится под стражей. В его отношении следователи возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Подозреваемому грозит срок лишения свободы от 10 до 20 лет.

16 сентября силовики задержали 22-летнего жителя Севастополя за комментарий с призывом атаковать Крымский мост. По версии ФСБ, мужчина оставил сообщение с призывом нанести ракетный удар по мосту в одном из чатов проукраинских Telegram-каналов. Он также оправдывал действия ВСУ в Курской области.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте