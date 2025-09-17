Вместо психолога обращаются к интернету и нейросетям 72% опрошенных россиян

Согласно результатам опроса, 74% россиян готовы к профилактике в виде постоянной терапии. При этом 39% могут согласиться на такие походы к психологу только в случае, если они не будут слишком дорогими для них. 27% респондентов отметили, что готовы обратиться к специалисту при наличии серьезных проблем, но не в других ситуациях.