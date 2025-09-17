Вместо психолога обращаются к интернету и нейросетям 72% опрошенных россиян
Среди опрошенных россиян 72% общаются с нейросетями как с психологом или пользуются советами из интернета, сообщил «Ведомостям» представитель сервиса онлайн-психотерапии «Ясно» результаты исследования, в котором участвовали 1050 респондентов от 18 до 65 лет. При этом девять из 10 респондентов выбирают для тех же целей разговоры с друзьями.
Популярны среди россиян и религиозные, духовные практики. Ими терапию заменяют 74% участников исследования «Ясно». Еще 72% опрошенных отметили, что «выпускают пар» с помощью физических упражнений. Однако каждому второму, указали аналитики, не помогают альтернативные практики. Они только частично устраняют симптомы, однако психологические проблемы сохраняются.
Согласно результатам опроса, 74% россиян готовы к профилактике в виде постоянной терапии. При этом 39% могут согласиться на такие походы к психологу только в случае, если они не будут слишком дорогими для них. 27% респондентов отметили, что готовы обратиться к специалисту при наличии серьезных проблем, но не в других ситуациях.
Чаще всего к психологам обращаются из-за тревожности, стресса и депрессии (87%). Часто обращаются к специалисту из-за напряжения дома и на работе. Еще 72% указали, что решились на терапию из-за проблем с самооценкой.
77% опрошенных признались, что прекращают встречи с психологом после нескольких сеансов. 78% опрошенных надеялись на помощь в развитии уверенности в себе и своих силах. Половина респондентов отметили, что ожидали от специалиста поддержки и понимания. 82% заявили, что ждали от психолога жизненных советов.