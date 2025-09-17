Брэндон Ховард не выступит от США на «Интервидении»Вместо него на сцену выйдет певица Vassy
Американский певец Брэндон Ховард не представит США на конкурсе «Интервидение» по семейным обстоятельствам, следует из его видеообращения. Заявление появилось за три дня до старта соревнования.
«Я с нетерпением ждал возможности выйти на сцены "Интервидения" и представить Соединенные Штаты Америки. Однако, по непредвиденным семейным обстоятельствам, я не смогу присутствовать в этом году», – сказал он.
Ховард передал эту возможность певице Vassy (настоящее имя – Василики Карагиоргос). С какой песней выступит исполнительница, пока неизвестно.
Международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 г. в Москве. От России на нем выступит Shaman (Ярослав Дронов) под девятым номером. США будут представлены пятыми. Первой выступит представительница Кубы, вторым – Киргизии, а третьим – Китая. Заключающим в программе будет выступление Индии.
Свое участие подтвердили 23 страны. Стран – членов ЕС в этом списке нет.