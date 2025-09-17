Кравцов: около 1,1 млн студентов зачислено в колледжи в 2025 году
В 2025 г. в колледжи России зачислено около 1,1 млн студентов. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
По словам главы ведомства, в этом году в колледжи поступило на 200 000 человек больше, чем в 2024 г. Сейчас в системе среднего профобразования обучаются 3,9 млн студентов – показатель сопоставим с 70-ми годами в РСФСР, когда в техникумах и колледжах учились около 4 млн человек.
«Особенность этой приемной кампании в том, что впервые во всех регионах можно было подать заявление через "Госуслуги"», – отметил Кравцов.
Количество бюджетных мест в колледжах увеличено на 68 000 – до 850 000. Всего в 2025 г. абитуриенты подали 3,5 млн заявлений, что на 900 000 больше, чем годом ранее. В Минпросвещения отметили высокий интерес молодежи к системе СПО.