Кравцов: около 1,1 млн студентов зачислено в колледжи в 2025 году

По словам главы ведомства, в этом году в колледжи поступило на 200 000 человек больше, чем в 2024 г. Сейчас в системе среднего профобразования обучаются 3,9 млн студентов – показатель сопоставим с 70-ми годами в РСФСР, когда в техникумах и колледжах учились около 4 млн человек.