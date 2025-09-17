Путин поручил отпраздновать 300-летие Екатерины II
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения императрицы Екатерины II в 2029 г. Документ опубликован на портале правовых актов.
Согласно указу, правительство в течение шести месяцев должно создать оргкомитет и утвердить его состав, а также разработать и согласовать план мероприятий.
Региональным и муниципальным властям рекомендовано активно участвовать в подготовке и проведении торжеств. Указ вступает в силу со дня подписания.