В возрасте 85 лет умер балетмейстер Юрий Папко
Заслуженный артист РСФСР, балетмейстер и педагог Юрий Папко скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщили на сайте Государственного академического Большого театра России.
«На 86-м году жизни скончался Юрий Викторович Папко, чья любовь к танцу накрепко связала его с Большим театром», – говорится в сообщении.
Папко окончил Московское хореографическое училище в 1958 г. и поступил в труппу Большого театра. В 1960–1970-е гг. он был одним из ведущих характерных танцовщиков, исполнял значимые партии в «Дон Кихоте», «Половецких плясках», «Ромео и Джульетте», «Жизели» и «Легенде о любви»
В 1982 г. он покинул Большой, но позже вернулся – сначала как руководитель мимического ансамбля (1997–2002), затем как педагог-репетитор по сценическому движению оперной труппы (2002–2018). С момента основания и до последних лет он сотрудничал с Молодежной оперной программой театра.
Совместно с супругой, артисткой Большого театра Юламей Скотт, Папко поставил балет «В долине легенд» (1977), позднее переработанный в «Индийскую поэму» (1981), за которую супруги получили Государственную премию Узбекистана. Балет был поставлен также в Стамбуле и Мерсине в Турции. В 1991–1996 гг. Папко возглавлял балетную труппу Государственной оперы Мерсина.
В разные годы он сотрудничал с театрами в СССР и за рубежом, был главным балетмейстером Горьковского (ныне Нижегородского) театра оперы и балета и творческой мастерской хореографии Москонцерта. В 2023 г. вместе с женой выпустил книгу воспоминаний «Не только балет 60 лет».