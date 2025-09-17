Путин наградил российских теннисисток орденом «За заслуги перед Отечеством»

Мирра Андреева и Диана Шнайдер – российские теннисистки нового поколения. 17-летняя Андреева считается одной из самых перспективных спортсменок на мировом туре: она уже выходила во вторую неделю турниров «Большого шлема» и входит в топ-50 рейтинга WTA. Шнайдер, которой 20 лет, также входит в число сильнейших теннисисток мира, выиграла ряд титулов на турнирах ITF и активно выступает в основном туре WTA.