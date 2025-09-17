Газета
Общество

Путин наградил российских теннисисток орденом «За заслуги перед Отечеством»

Ведомости

Президент России Владимир Путин наградил спортсменок Мирру Андрееву и Диану Шнайдер медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ опубликован портале нормативно-правовых актов.

В документе отмечается, что награды присвоены за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер – российские теннисистки нового поколения. 17-летняя Андреева считается одной из самых перспективных спортсменок на мировом туре: она уже выходила во вторую неделю турниров «Большого шлема» и входит в топ-50 рейтинга WTA. Шнайдер, которой 20 лет, также входит в число сильнейших теннисисток мира, выиграла ряд титулов на турнирах ITF и активно выступает в основном туре WTA.

