Росавиация ограничила работу аэропорта в Саратове
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова («Гагарин»). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Представитель агентства опубликовал сообщение в 05:34 мск 18 сентября. Он подчеркнул, что мера требуется для обеспечения безопасности полетов.
Ночью Росавиация также ограничивала работу аэропорта в Волгограде. Кореняко сообщил об отмене меры в 05:18 мск.
17 сентября агентство вводило ограничения на работу аэропорта Тамбова «Донское». Об их отмене Кореняко проинформировал в 16:19 мск.