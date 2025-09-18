Газета
Главная / Общество /

Росавиация ограничила работу аэропорта в Саратове

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова («Гагарин»). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Представитель агентства опубликовал сообщение в 05:34 мск 18 сентября. Он подчеркнул, что мера требуется для обеспечения безопасности полетов.

Ночью Росавиация также ограничивала работу аэропорта в Волгограде. Кореняко сообщил об отмене меры в 05:18 мск.

17 сентября агентство вводило ограничения на работу аэропорта Тамбова «Донское». Об их отмене Кореняко проинформировал в 16:19 мск.

