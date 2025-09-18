Газета
Главная / Общество /

Росавиация ограничила работу аэропорта Самары

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов установлены в самарском аэропорту «Курумоч». Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Представитель агентства проинформировал об ограничениях в 07:09 мск 18 сентября. По его словам, мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

В 05:34 Кореняко сообщил о введении ограничений в аэропорту Саратова («Гагарин»). Ночью агентство также ограничивало работу аэропорта в Волгограде, об отмене меры стало известно в 05:18 мск.

