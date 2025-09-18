ФСБ предотвратила теракт против главы оборонного предприятия в Петербурге

На допросах задержанные дали признательные показания о подготовке теракта и сотрудничестве с противником через Telegram. Следственная служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудила уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Это необходимо для дополнительной квалификации действий злоумышленников по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ст. 275 УК РФ (госизмена) УК России. Совокупное наказание по этим статьям предполагает пожизненное лишение свободы.