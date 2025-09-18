ФСБ предотвратила теракт против главы оборонного предприятия в Петербурге
ФСБ России пресекла деятельность сети украинских агентов в Санкт-Петербурге, планировавших теракт против руководителя оборонного предприятия. Злоумышленники намеревались взорвать его автомобиль, пишет «РИА Новости» со ссылкой на спецслужбу.
По данным ведомства, в группу входили трое граждан России 1993, 1994 и 2006 годов рождения. По указанию куратора из украинской террористической организации, связанной с ГУР минобороны республики, двое из задержанных вели слежку за потенциальной жертвой и разведку в районе ее проживания. Взрывное устройство было передано исполнителю через тайник, оборудованный на одном из городских кладбищ.
На допросах задержанные дали признательные показания о подготовке теракта и сотрудничестве с противником через Telegram. Следственная служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудила уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются. Это необходимо для дополнительной квалификации действий злоумышленников по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ст. 275 УК РФ (госизмена) УК России. Совокупное наказание по этим статьям предполагает пожизненное лишение свободы.
16 сентября российские спецслужбы задержали 22-летнего жителя Севастополя за призыв атаковать Крымский мост, писало «РИА Новости» со ссылкой на крымское управление ФСБ РФ. Согласно версии ФСБ, мужчина оставил сообщение с призывом нанести ракетный удар по мосту в одном из чатов проукраинских Telegram-каналов. Кроме того, ряд публикаций мужчины оправдывали действия украинских военных в Курской области.