Экс-главу Фонда капремонта Подмосковья Николова задержали в аэропорту

Николова задержали 14 ноября 2024 г. В тот же день Тверской суд Москвы постановил арестовать его. Экс-главу Фонда капремонта Подмосковья обвинили в получении двух особо крупных взяток на общую сумму более 19 млн руб. ТАСС писал, что ему вменяются два преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, Николов и иные фигуранты получали взятки в виде денег от посредников и руководства компаний, выполняющих работы по заключенным договорам капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области.