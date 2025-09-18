Экс-главу Фонда капремонта Подмосковья Николова задержали в аэропорту
Бывшего руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Валерия Николова задержали в аэропорту по обвинению в получении взяток. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.
По данным агентства, он был задержан при попытке вылететь в Турцию. Согласно материалам, Николов приобрел билет в одну сторону и не бронировал проживание, а также проинструктировал свое близкое окружение скрывать его отъезд. Информация о его планах была получена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, включая прослушивание телефонных переговоров.
При этом защита Николова заявила, что он хотел улететь в Турцию с целью отдыха, а не в попытке скрыться от правоохранителей.
Николова задержали 14 ноября 2024 г. В тот же день Тверской суд Москвы постановил арестовать его. Экс-главу Фонда капремонта Подмосковья обвинили в получении двух особо крупных взяток на общую сумму более 19 млн руб. ТАСС писал, что ему вменяются два преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, Николов и иные фигуранты получали взятки в виде денег от посредников и руководства компаний, выполняющих работы по заключенным договорам капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области.