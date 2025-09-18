Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Экс-главу Фонда капремонта Подмосковья Николова задержали в аэропорту

Ведомости

Бывшего руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области Валерия Николова задержали в аэропорту по обвинению в получении взяток. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

По данным агентства, он был задержан при попытке вылететь в Турцию. Согласно материалам, Николов приобрел билет в одну сторону и не бронировал проживание, а также проинструктировал свое близкое окружение скрывать его отъезд. Информация о его планах была получена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, включая прослушивание телефонных переговоров.

При этом защита Николова заявила, что он хотел улететь в Турцию с целью отдыха, а не в попытке скрыться от правоохранителей.

Николова задержали 14 ноября 2024 г. В тот же день Тверской суд Москвы постановил арестовать его. Экс-главу Фонда капремонта Подмосковья обвинили в получении двух особо крупных взяток на общую сумму более 19 млн руб. ТАСС писал, что ему вменяются два преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, Николов и иные фигуранты получали взятки в виде денег от посредников и руководства компаний, выполняющих работы по заключенным договорам капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь