В Кировской области хотят ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты
Губернатор Кировской области Александр Соколов, выступая с ежегодным посланием о социально-экономическом развитии региона, предложил ввести уголовную ответственность за «зарплаты в конвертах». Он поручил депутатам заксобрания разработать соответствующий законопроект для принятия на федеральном уровне.
По словам Соколова, такие выплаты можно считать «воровством из карманов учителей», врачей, социальных работников, из ремонта и строительства школ, больниц, программ благоустройства. Бороться он предложил и с другими трудовыми махинациями, которые позволяют гражданам и компаниям уклоняться от налогов.
15 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством по экономическим вопросам подчеркнул важность борьбы с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов. Он отметил, что это поддержит конкуренцию, создаст условия для развития бизнеса и обеспечит дополнительные поступления в бюджет.