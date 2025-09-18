Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Кировской области хотят ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты

Ведомости

Губернатор Кировской области Александр Соколов, выступая с ежегодным посланием о социально-экономическом развитии региона, предложил ввести уголовную ответственность за «зарплаты в конвертах». Он поручил депутатам заксобрания разработать соответствующий законопроект для принятия на федеральном уровне.

По словам Соколова, такие выплаты можно считать «воровством из карманов учителей», врачей, социальных работников, из ремонта и строительства школ, больниц, программ благоустройства. Бороться он предложил и с другими трудовыми махинациями, которые позволяют гражданам и компаниям уклоняться от налогов.

15 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с правительством по экономическим вопросам подчеркнул важность борьбы с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов. Он отметил, что это поддержит конкуренцию, создаст условия для развития бизнеса и обеспечит дополнительные поступления в бюджет.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь