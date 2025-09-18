В Кировской области хотят ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты

По словам Соколова, такие выплаты можно считать «воровством из карманов учителей», врачей, социальных работников, из ремонта и строительства школ, больниц, программ благоустройства. Бороться он предложил и с другими трудовыми махинациями, которые позволяют гражданам и компаниям уклоняться от налогов.