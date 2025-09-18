Беспилотники атаковали предприятие «Газпрома» в Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в своем Telegram-канале об атаке на предприятие «Газпром нефтехим Салават». Два беспилотника самолетного типа были обстреляны охраной, сработала система защиты. На месте возник пожар, который оперативно ликвидируют.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Хабиров уточнил, что беспилотники были нейтрализованы, но один из них успел вызвать возгорание.
Предприятие специализируется на полном цикле переработки углеводородов: производит топливо, полимеры, удобрения и другую нефтехимическую продукцию.