Беспилотники атаковали предприятие «Газпрома» в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в своем Telegram-канале об атаке на предприятие «Газпром нефтехим Салават». Два беспилотника самолетного типа были обстреляны охраной, сработала система защиты. На месте возник пожар, который оперативно ликвидируют.