Общество

Беспилотники атаковали предприятие «Газпрома» в Башкирии

Ведомости

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил в своем Telegram-канале об атаке на предприятие «Газпром нефтехим Салават». Два беспилотника самолетного типа были обстреляны охраной, сработала система защиты. На месте возник пожар, который оперативно ликвидируют.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Хабиров уточнил, что беспилотники были нейтрализованы, но один из них успел вызвать возгорание.

Предприятие специализируется на полном цикле переработки углеводородов: производит топливо, полимеры, удобрения и другую нефтехимическую продукцию.

