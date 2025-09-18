Газета
Силуанов пошутил об обеденном бокале вина для работоспособности москвичей

Ведомости

Министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе Московского финансового форума задал шуточный вопрос о том, почему в Москве сотрудники не выпивают в обеденный перерыв бокал вина, чтобы повысить свою эффективность.

«Я только одного не понимаю, если производительность труда в Москве, как в Германии или Италии, почему мы в обед <...> не выпиваем по бокалу вина?» – сказал Силуанов в ответ на высказывание мэра Москвы Сергея Собянина, с которым он дискутировал о работоспособности россиян.

Собянин в качестве примера привел Германию и Италию как страны с высоким показателем производительности. В них работники во время обеда могут выпить бокал пива или поспать.

