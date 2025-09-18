Газета
Из ТЦ «Мега Химки» эвакуировали более 400 человек

Ведомости

В Подмосковье эвакуировали свыше 400 человек из ТЦ «Мега Химки» из-за угрозы взрыва, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

По данным агентства, сообщение о «минировании» поступило анонимно. Из здания торгового центра были выведены посетители и сотрудники.

Специалисты оперативных служб приступили к проверке помещений торгового комплекса.

24 августа в Москве произошел взрыв газового баллона на третьем этаже Центрального детского магазина (ЦДМ). Тогда погиб один человек, еще трое пострадали. После ЧП из здания также эвакуировали посетителей.

