Из ТЦ «Мега Химки» эвакуировали более 400 человек
В Подмосковье эвакуировали свыше 400 человек из ТЦ «Мега Химки» из-за угрозы взрыва, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
По данным агентства, сообщение о «минировании» поступило анонимно. Из здания торгового центра были выведены посетители и сотрудники.
Специалисты оперативных служб приступили к проверке помещений торгового комплекса.
24 августа в Москве произошел взрыв газового баллона на третьем этаже Центрального детского магазина (ЦДМ). Тогда погиб один человек, еще трое пострадали. После ЧП из здания также эвакуировали посетителей.