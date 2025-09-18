Газета
Главная / Общество /

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2

Ведомости

Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у берегов Камчатки, сообщили в геофизической службе РАН.

Данных о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало. Они будут уточняться, отметили в службе.

15 сентября сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 у побережья Камчатки. По данным службы, эпицентр находился в 157 км от Петропавловска-Камчатского, глубина составила 25,4 км.

30 июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 г. землетрясение магнитудой 8,8. Оно вызвало цунами в Северо-Курильске, активизировало вулканы, а южная часть полуострова сместилась почти на 2 м в юго-восточном направлении.

С тех пор ученые фиксируют афтершоки. Сообщается, что большинство из них не ощущается жителями. По данным сейсмологов, их интенсивность постепенно снижается.

