У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2

15 сентября сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 у побережья Камчатки. По данным службы, эпицентр находился в 157 км от Петропавловска-Камчатского, глубина составила 25,4 км.



30 июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 г. землетрясение магнитудой 8,8. Оно вызвало цунами в Северо-Курильске, активизировало вулканы, а южная часть полуострова сместилась почти на 2 м в юго-восточном направлении.