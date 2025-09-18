Солодов посоветовал жителям Камчатки не приближаться к акваториям из-за цунами

18 сентября у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2, сообщила геофизическая служба РАН. Данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало. Тогда же Солодов заявил, что в Камчатском крае после землетрясения объявлена угроза цунами. По его словам, в настоящее время в регионе все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности.