Солодов посоветовал жителям Камчатки не приближаться к акваториям из-за цунами
Жителям Камчатского края не следует приближаться к акваториям из-за угрозы цунами, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в Telegram-канале.
Также глава региона рассказал о высоте волн, которые ожидаются в разных районах Камчатки.
«В Никольском и Усть-Камчатске ожидается 0,5 м, мыс Маяк и мыс Лопатка 1,5 м, в районе Петропавловска по оценкам УГМС не превысит 0,1 м», – написал он.
18 сентября у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2, сообщила геофизическая служба РАН. Данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало. Тогда же Солодов заявил, что в Камчатском крае после землетрясения объявлена угроза цунами. По его словам, в настоящее время в регионе все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности.