USGS зафиксировала серию афтершоков после землетрясения у Камчатки

По данным ведомства, толчки фиксировались в акватории Тихого океана неподалеку от Петропавловска-Камчатского. В частности, зарегистрированы афтершоки магнитудой 5,8 в 157 км от города на глубине 10 км, 5,4 – в 146 км на глубине 32,8 км, 5,6 – в 163 км на глубине 10 км и 5,1 – в 115 км на глубине около 53 км.