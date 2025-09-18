USGS зафиксировала серию афтершоков после землетрясения у Камчатки
Серия из нескольких афтершоков произошла после мощного землетрясения магнитудой 7,8 у побережья Камчатки, сообщает Геологическая служба США (USGS).
По данным ведомства, толчки фиксировались в акватории Тихого океана неподалеку от Петропавловска-Камчатского. В частности, зарегистрированы афтершоки магнитудой 5,8 в 157 км от города на глубине 10 км, 5,4 – в 146 км на глубине 32,8 км, 5,6 – в 163 км на глубине 10 км и 5,1 – в 115 км на глубине около 53 км.
Позднее служба зафиксировала еще несколько подземных толчков магнитудой 4,6–5,6, также у берегов Камчатки.
18 сентября у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2, сообщила геофизическая служба РАН. Данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало. Тогда же губернатор региона Владимир Солодов заявил, что в Камчатском крае после землетрясения объявлена угроза цунами. Все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности.