Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

На Курилах объявлена угроза цунами

Ведомости

Ощущаемое землетрясение магнитудой 7,6 зарегистрировано в акватории Тихого океана в 411 км северо-восточнее города Северо-Курильск, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области. Очаг залегал на глубине 36 км.

По данным ведомства, на территории Северо-Курильского района сейсмособытие не ощущалось, все службы продолжают работу в штатном режиме.

В регионе объявлена тревога цунами: ожидается подход волны высотой до 20 см на острова Итуруп, Кунашир и Шикотан.

Обстановка находится на контроле дежурной смены ГУ МЧС России по Сахалинской области. Жителям рекомендовано при необходимости обращаться в дежурные службы.

18 сентября у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2, сообщила геофизическая служба РАН. Данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало. Тогда же губернатор региона Владимир Солодов заявил, что в Камчатском крае после землетрясения объявлена угроза цунами. Все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности.

Позднее стало известно, что серия из нескольких афтершоков произошла после мощного землетрясения у побережья Камчатки. По данным USGS, его магнитуда составила 7,8.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте