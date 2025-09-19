На Курилах объявлена угроза цунами
Ощущаемое землетрясение магнитудой 7,6 зарегистрировано в акватории Тихого океана в 411 км северо-восточнее города Северо-Курильск, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области. Очаг залегал на глубине 36 км.
По данным ведомства, на территории Северо-Курильского района сейсмособытие не ощущалось, все службы продолжают работу в штатном режиме.
В регионе объявлена тревога цунами: ожидается подход волны высотой до 20 см на острова Итуруп, Кунашир и Шикотан.
Обстановка находится на контроле дежурной смены ГУ МЧС России по Сахалинской области. Жителям рекомендовано при необходимости обращаться в дежурные службы.
18 сентября у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2, сообщила геофизическая служба РАН. Данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало. Тогда же губернатор региона Владимир Солодов заявил, что в Камчатском крае после землетрясения объявлена угроза цунами. Все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности.
Позднее стало известно, что серия из нескольких афтершоков произошла после мощного землетрясения у побережья Камчатки. По данным USGS, его магнитуда составила 7,8.