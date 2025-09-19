На Курилах объявлена угроза цунами

18 сентября у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2, сообщила геофизическая служба РАН. Данных о пострадавших или разрушениях пока не поступало. Тогда же губернатор региона Владимир Солодов заявил, что в Камчатском крае после землетрясения объявлена угроза цунами. Все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности.