В ISU объяснили решение допустить россиян к олимпийскому отбору
Международный союз конькобежцев (ISU) разъяснил, почему российские фигуристы смогут принять участие в квалификации на Олимпийские игры 2026 г. в нейтральном статусе. Об этом журналистам сообщил президент организации Чэ Ел Ким, передает ТАСС.
По его словам, руководство ISU исходило из того, что участие в Олимпиаде – «мечта для большинства спортсменов» и часто бывает «единственным шансом в жизни». Внутри организации долго обсуждали этот вопрос, и в итоге было принято решение предоставить такую возможность подходящим кандидатам. «Мы не хотели подвергать спортсменов дискриминации по паспортам, пока они остаются независимыми и нейтральными», – отметил Ким.
Президент ISU добавил, что организация разработала строгие критерии допуска и привлекла стороннюю независимую структуру для отбора кандидатов. Такой подход, по его словам, стал продолжением рекомендаций Международного олимпийского комитета 2023 г., когда было предложено найти способы участия нейтральных спортсменов в международных турнирах.
Квалификационные старты по фигурному катанию состоятся с 19 по 21 сентября в Пекине. Россию на них представят Петр Гуменник и Аделия Петросян. Чтобы получить право выступить на Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо, спортсменам необходимо войти в пятерку сильнейших.