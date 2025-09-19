В ISU объяснили решение допустить россиян к олимпийскому отбору

По его словам, руководство ISU исходило из того, что участие в Олимпиаде – «мечта для большинства спортсменов» и часто бывает «единственным шансом в жизни». Внутри организации долго обсуждали этот вопрос, и в итоге было принято решение предоставить такую возможность подходящим кандидатам. «Мы не хотели подвергать спортсменов дискриминации по паспортам, пока они остаются независимыми и нейтральными», – отметил Ким.