Кадыров объяснил уход его дочери из правительства Чечни

Айшат Кадырова родилась 31 декабря 1998 г. Является выпускницей Чеченского государственного университета, с 2016 г. возглавляет модный дом Firdaws. В 2020 г. была назначена первым замминистра культуры Чеченской Республики, в 2021 г. – министром культуры, а в 2023 г. стала заместителем председателя правительства региона.