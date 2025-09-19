Газета
Главная / Общество /

Кадыров объяснил уход его дочери из правительства Чечни

Ведомости

Политика – не совсем женское дело, особенно в Чечне, поэтому глава республики Рамзан Кадыров дал согласие на желание его старшей дочери Айшат покинуть региональное правительство. Об этом он рассказал «РИА Новости».

По его словам, сейчас Айшат «не только модой занимается», но и имеет другие бизнес-проекты, с которыми «прекрасно справляется».

«Кстати, из политики ушла не только Айшат, но и еще две другие дочери», – уточнил Кадыров.

Айшат Кадырова родилась 31 декабря 1998 г. Является выпускницей Чеченского государственного университета, с 2016 г. возглавляет модный дом Firdaws. В 2020 г. была назначена первым замминистра культуры Чеченской Республики, в 2021 г. – министром культуры, а в 2023 г. стала заместителем председателя правительства региона.

В 2024 г. Айшат наградили медалью «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова» и орденом Донецкой народной республики за поддержку бойцов в зоне спецоперации.

