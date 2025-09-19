Газета
Оксфорд и Кембридж впервые выбыли из тройки лучших вузов Британии

Ведомости

Оксфордский и Кембриджский университеты впервые не вошли в тройку рейтинга Good University Guide, который The Times и The Sunday Times составляют с 1993 г., сообщает The Times.

Второй год подряд лидером списка стала Лондонская школа экономики (LSE). На втором месте – Сент-Эндрюсский университет, на третьем – Даремский, поднявшийся с пятой позиции. Оксфорд и Кембридж делят четвертую позицию.

Составители отметили, что Даремский университет опережает конкурентов по качеству преподавания, исследованиям и удовлетворенности студентов. По уровню трудоустройства выпускников он уступает только Имперскому колледжу Лондона.

Редактор рейтинга Хелен Дэвис подчеркнула, что подъем Дарема в топ-10 связан с улучшением качества преподавания и условий для студентов.

Глава Управления по делам студентов (OfS) Эдвард Пек сообщил, что рассматривает возможность использовать подобные рейтинги при определении размера платы за обучение.

Отметим, что в 2021 г. Оксфорд и Кембридж впервые уступили лидерство в британских рейтингах, однако до нынешнего года они неизменно входили в тройку.

