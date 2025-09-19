В Подмосковье найден мертвым гендиректор «Химпроминжиниринга» Александр Тюнин
В Подмосковье обнаружено тело генерального директора АО «НПК «Химпроминжиниринг» Александра Тюнина. По предварительным данным, речь идет о самоубийстве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
По информации собеседника агентства, тело было найдено возле автомобиля недалеко от леса. Рядом находились охотничье ружье и предсмертная записка, в которой Тюнин объяснил свой поступок усталостью от борьбы с депрессией.
АО «НПК «Химпроминжиниринг» специализируется на разработке инновационных проектов в сфере производства химических волокон и углеродных композиционных материалов. Тюнин возглавлял компанию с 2016 г.