Временно ограничена работа аэропортов Волгограда, Калуги и Тамбова
В работу аэропортов Волгограда, Калуги «Грабцево» и Тамбова «Донское» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Сообщение об ограничении работы аэропорта Волгограда было опубликовано в 23:21 мск, Калуги – в 23:32 мск, а Тамбова – в 00:10 мск.
Представитель ведомства отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Минобороны сообщало, что с 21:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников. Пять из них – над территорией Крыма и один – над Ростовской областью.