Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Амурской области отменили режим ЧС после схода вагонов

Ведомости

Режим ЧС в Тындинском муниципальном округе Приамурья, введенный после схода вагонов, снят. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне вечером вдоль перегона Беленькая – Федосеев при проведении ремонтных работ укладочный поезд (два вагона платформ и кран) столкнулся с бульдозером. В результате инцидента двое человек погибли, 12 получили ранения, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 143 УК РФ).

Ночью в Тындинском округе вводился режим ЧС. Происшествие не повлияло на движение поездов, сообщали в МЧС.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте