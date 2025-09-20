В Амурской области отменили режим ЧС после схода вагонов

Накануне вечером вдоль перегона Беленькая – Федосеев при проведении ремонтных работ укладочный поезд (два вагона платформ и кран) столкнулся с бульдозером. В результате инцидента двое человек погибли, 12 получили ранения, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.