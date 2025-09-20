В Амурской области отменили режим ЧС после схода вагонов
Режим ЧС в Тындинском муниципальном округе Приамурья, введенный после схода вагонов, снят. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Накануне вечером вдоль перегона Беленькая – Федосеев при проведении ремонтных работ укладочный поезд (два вагона платформ и кран) столкнулся с бульдозером. В результате инцидента двое человек погибли, 12 получили ранения, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК возбудило уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 143 УК РФ).
Ночью в Тындинском округе вводился режим ЧС. Происшествие не повлияло на движение поездов, сообщали в МЧС.