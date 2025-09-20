Газета
Главная / Общество /

Российских туристов эвакуировали из отелей в Турции из-за лесных пожаров

Ведомости

Россияне оказались в числе эвакуированных из отелей в Турции, где продолжаются лесные пожары, туристы находятся в безопасных отелях, пишет «РИА Новости» со ссылкой на генеральное консульство РФ. 

По информации генконсульства, туристы были эвакуированы из гостиниц Антальи. Сейчас большинство очагов возгорания в окрестностях Антальи ликвидированы, пожары «продолжаются в Аланье, Сиде», уточнили агентству.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) до этого сообщила о сильном лесном пожаре на курорте Белек в Анталье, который подошел к отельной зоне в ночь на 19 сентября. Возгорание перекинулось на территорию пятизвездочного отеля Titanic Deluxe Golf Belek 5*. По данным АТОР, сам отель не пострадал, но гостей из-за задымления временно эвакуировали на территорию гольф-поля. 

