Российских туристов эвакуировали из отелей в Турции из-за лесных пожаров
Россияне оказались в числе эвакуированных из отелей в Турции, где продолжаются лесные пожары, туристы находятся в безопасных отелях, пишет «РИА Новости» со ссылкой на генеральное консульство РФ.
По информации генконсульства, туристы были эвакуированы из гостиниц Антальи. Сейчас большинство очагов возгорания в окрестностях Антальи ликвидированы, пожары «продолжаются в Аланье, Сиде», уточнили агентству.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) до этого сообщила о сильном лесном пожаре на курорте Белек в Анталье, который подошел к отельной зоне в ночь на 19 сентября. Возгорание перекинулось на территорию пятизвездочного отеля Titanic Deluxe Golf Belek 5*. По данным АТОР, сам отель не пострадал, но гостей из-за задымления временно эвакуировали на территорию гольф-поля.