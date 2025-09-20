На Камчатке за сутки произошло более 130 афтершоков

20 сентября в регионе был зарегистрирован ощущаемый афтершок магнитудой 5,8. Он произошел на глубине 47 км, а эпицентр сейсмособытия находился на удалении 94 км от Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана, уточнили в МЧС. Ощущаемость составила 4 балла в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах.