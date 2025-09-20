Газета
На Камчатке за сутки произошло более 130 афтершоков

Ведомости

За последние сутки в Камчатском крае зафиксировали 132 афтершока магнитудой от 3,7 до 7,8, сообщает Telegram-канал краевого МЧС.

По данным МЧС, 29 из афтершоков ощущались жителями края. 19 сентября ученые также фиксировали активность вулкана Камбального. В ведомстве рекомендовали туристам не приближаться к исполину. Продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. В крае введен режим ЧС природного характера.

20 сентября в регионе был зарегистрирован ощущаемый афтершок магнитудой 5,8. Он произошел на глубине 47 км, а эпицентр сейсмособытия находился на удалении 94 км от Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана, уточнили в МЧС. Ощущаемость составила 4 балла в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах.

18 сентября у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2, сообщила геофизическая служба РАН. Тогда же губернатор региона Владимир Солодов заявил, что в Камчатском крае после землетрясения объявлена угроза цунами.

