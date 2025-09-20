Суд оштрафовал сотрудника «Внуково» за 364 посещения бизнес-залов

В документах говорится, что ответчик заключил с банком договор, который предусматривает неограниченный доступ в залы повышенной комфортности аэропортов и вокзалов при предъявлении кода доступа и проездного документа. По данным банка, за пять месяцев услуга использовалась 364 раза, в основном во «Внуково». Сотрудник признал, что передавал код доступа знакомым, но добавил, что посещал зал в аэропорту во время работы для приема пищи. Суд принял его объяснения и взыскал только 12 600 руб. компенсации.