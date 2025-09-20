Суд оштрафовал сотрудника «Внуково» за 364 посещения бизнес-залов
Суд постановил взыскать с сотрудника московского аэропорта «Внуково» более 655 000 руб. за незаконное пользование бизнес-залами. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.
В документах говорится, что ответчик заключил с банком договор, который предусматривает неограниченный доступ в залы повышенной комфортности аэропортов и вокзалов при предъявлении кода доступа и проездного документа. По данным банка, за пять месяцев услуга использовалась 364 раза, в основном во «Внуково». Сотрудник признал, что передавал код доступа знакомым, но добавил, что посещал зал в аэропорту во время работы для приема пищи. Суд принял его объяснения и взыскал только 12 600 руб. компенсации.
Однако апелляционная и кассационная инстанции не согласились с таким решением суда. Суд проанализировал частоту, число, временные интервалы проходов и количество лиц, которые использовали код одновременно, и установил, что ответчик систематически предоставлял доступ посторонним людям. На основании этого он принял решение о взыскании полной суммы компенсации.
26 июля 2024 г. в аппарате вице-премьера – руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко сообщили ТАСС о запуске в России возможности прохода в бизнес-залы аэропортов по биометрии. Сервис стал доступен россиянам, которые пользуются государственной единой биометрической системой и программой OnPass. Он работает во «Внуково» и «Домодедово», аэропортах Санкт-Петербурга и Казани.