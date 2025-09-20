ТАСС: в Москве при обрушении строительных конструкций в школе погибли люди
В школе на востоке Москвы обрушились строительные конструкции, известно о погибших и пострадавших, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
В школе на Знаменской улице произошло обрушение конструкций во время ремонтных работ, уточнили агентству. Под завалами еще могут оставаться люди.
Инцидент произошел в школе № 1080, пишет также Telegram-канал 112. В учреждении обвалились четыре пролета при реконструкции здания. По данным канала, двое рабочих погибли, еще шесть человек могут находиться под завалами. На месте происшествия работают экстренные службы.