ТАСС: в Москве при обрушении строительных конструкций в школе погибли люди

Инцидент произошел в школе № 1080, пишет также Telegram-канал 112. В учреждении обвалились четыре пролета при реконструкции здания. По данным канала, двое рабочих погибли, еще шесть человек могут находиться под завалами. На месте происшествия работают экстренные службы.