Россиянам из льготных категорий предоставят бесплатные путевки

К данным категориям относятся пенсионеры с медицинскими показаниями, инвалиды боевых действий и ветераны Великой Отечественной войны. Епифанова уточнила, что для получения путевки необходимо обратиться в поликлинику, пройти обследование и получить справку установленного образца. Затем документы с заявлением подаются в региональное отделение Социального фонда РФ.