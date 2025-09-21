Газета
Главная / Общество /

Россиянам из льготных категорий предоставят бесплатные путевки

Ведомости

В 2025 г. бесплатные путевки в санатории предоставляются россиянам из льготных категорий. Об этом пишет RT со ссылкой на сенатора, председателя движения «Социал-демократический союз женщин России» Ольгу Епифанову.

К данным категориям относятся пенсионеры с медицинскими показаниями, инвалиды боевых действий и ветераны Великой Отечественной войны. Епифанова уточнила, что для получения путевки необходимо обратиться в поликлинику, пройти обследование и получить справку установленного образца. Затем документы с заявлением подаются в региональное отделение Социального фонда РФ.

При положительном решении заявителю выделяется путевка и компенсируется проезд к месту лечения.

