Суд обязал Певчих платить каждый день 75 000 рублей по иску РФПИ

На этой неделе суд по иску РФПИ к Певчих о защите деловой репутации признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца три фрагмента в ее видеоролике. Певчих обязали удалить видео и «текст монолога», а также опубликовать на ресурсах, где размещался этот контент, опровержение, включающее резолютивную часть решения суда. Из решения суда следует, что с Певчих будет взыскано в пользу компании 75 000 руб. неустойки «за каждый день неисполнения решения суда после вступления решения суда в законную силу».