Суд обязал Певчих платить каждый день 75 000 рублей по иску РФПИ

Ведомости

Суд обязал Марию Певчих (считается в России иноагентом) платить 75 000 руб. за каждый день неисполнения решения Арбитражного суда Москвы по иску АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» (РФПИ). Об этом «РИА Новости» пишет со ссылкой на документы.

На этой неделе суд по иску РФПИ к Певчих о защите деловой репутации признал не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца три фрагмента в ее видеоролике. Певчих обязали удалить видео и «текст монолога», а также опубликовать на ресурсах, где размещался этот контент, опровержение, включающее резолютивную часть решения суда. Из решения суда следует, что с Певчих будет взыскано в пользу компании 75 000 руб. неустойки «за каждый день неисполнения решения суда после вступления решения суда в законную силу».

По данным «РИА Новости», решение вступит в силу через месяц, если на него не поступит апелляция.

18 сентября Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск РФПИ к Певчих, который был подан фондом в апреле.

