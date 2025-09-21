Газета
В Азербайджане при падении автобуса в овраг пострадали 16 человек

Ведомости

Пассажирский автобус попал в аварию в Нахичевани в Азербайджане, при падении транспортного средства в овраг пострадали 16 человек, сообщает агентство APA.

Автобус следовал по маршруту Нахчеван – Баку. По данным агентства, в результате аварии пострадали 15 пассажиров и водитель, их госпитализировали в больницу Нахичеванской автономной республики. Опубликован список пострадавших.

По информации APA, авария произошла на участке автомагистрали Нахчеван – Садарак, проходящей через село Хок Кенгерлинского района. На место происшествия направлены сотрудники полиции и МЧС.

