В Азербайджане при падении автобуса в овраг пострадали 16 человек
Пассажирский автобус попал в аварию в Нахичевани в Азербайджане, при падении транспортного средства в овраг пострадали 16 человек, сообщает агентство APA.
Автобус следовал по маршруту Нахчеван – Баку. По данным агентства, в результате аварии пострадали 15 пассажиров и водитель, их госпитализировали в больницу Нахичеванской автономной республики. Опубликован список пострадавших.
По информации APA, авария произошла на участке автомагистрали Нахчеван – Садарак, проходящей через село Хок Кенгерлинского района. На место происшествия направлены сотрудники полиции и МЧС.