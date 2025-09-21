В аэропорту Владивостока почти на сутки задержали рейс в Москву

В августе стало известно, что авиакомпанию «ИрАэро» оштрафовали на 30 000 руб. за нарушение правил организации авиаперевозок. Сообщалось, что перевозчик не предоставил резервные воздушные суда при длительных задержках рейсов в апреле 2025 г.