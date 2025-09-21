Газета
Главная / Общество /

В аэропорту Владивостока почти на сутки задержали рейс в Москву

Ведомости

В международном аэропорту Владивостока задержан вылет рейса в Москву авиакомпании «Аэрофлот», почти 400 пассажиров вылетят в столицу только 22 сентября, сообщил Telegram-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Самолет «Аэрофлота» должен был вылететь в Москву в 13.40, но отправится почти на сутки позднее.

«Расчетное время вылета 22 сентября в 11.10. Отправления ожидают 376 пассажиров», – говорится в сообщении прокуратуры.

Соблюдение прав пассажиров во время ожидания контролирует Приморская транспортная прокуратура. По информации ведомства, перевозчик обеспечивает предоставление пассажирам обязательных услуг.

В августе стало известно, что авиакомпанию «ИрАэро» оштрафовали на 30 000 руб. за нарушение правил организации авиаперевозок. Сообщалось, что перевозчик не предоставил резервные воздушные суда при длительных задержках рейсов в апреле 2025 г.

