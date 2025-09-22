В США связали аутизм с применением парацетамола при беременности

Отмечается также, что чиновники планируют рекламировать препарат лейковорин как потенциальное средство для лечения аутизма. Обычно его назначают для устранения побочных эффектов некоторых лекарств и для лечения дефицита витамина B9. Согласно материалу, ранние двойные слепые плацебо-контролируемые исследования с применением лейковорина у детей с аутизмом продемонстрировали существенное улучшение их способности говорить и понимать других людей.