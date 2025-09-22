В США связали аутизм с применением парацетамола при беременности
Администрация Трампа планирует объявить, что повышенный риск развития аутизма у детей может быть связан с употреблением женщинами на ранних сроках беременности ацетаминофена, известного также как парацетамол. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Собеседники издания отметили, что чиновники изучают результаты недавних исследований. Власти намерены предостеречь беременных женщин от употребления тайленола на ранних сроках, если только у них нет повышенной температуры.
Отмечается также, что чиновники планируют рекламировать препарат лейковорин как потенциальное средство для лечения аутизма. Обычно его назначают для устранения побочных эффектов некоторых лекарств и для лечения дефицита витамина B9. Согласно материалу, ранние двойные слепые плацебо-контролируемые исследования с применением лейковорина у детей с аутизмом продемонстрировали существенное улучшение их способности говорить и понимать других людей.