При атаках ВСУ на Белгородскую область трое погибли и 10 пострадали
В результате украинских атак на Белгородскую область три человека погибли, еще 10 получили ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, в Краснояружском и Ракитянском районах складывается очень тяжелая ситуация. Гладков уточнил, что за 21 августа пострадали 10 человек и трое погибли: один в Шебекинском округе, два – в Ракитянском.
Губернатор заверил, что бойцы «Орлана», «Барса-Белгород», Минобороны, пограничной службы «предпринимают все максимальные меры для того, чтобы ситуацию улучшить». Он выразил уверенность, что это случится уже в скором времени.
За ночь силы ПВО сбили 114 украинских БПЛА самолетного типа. По 25 из них были уничтожены в Ростовской области и в Краснодарском крае. Еще 19 БПЛА российские военные уничтожили в Белгородской области и 13 – в Астраханской. В Крыму было поражено 10 воздушных целей, в Брянской области – семь. Пять беспилотников были сбиты над Азовским морем и по три – в Ярославской и Волгоградской областях. Над Черным морем были нейтрализованы два БПЛА, над Курской и Воронежской областями – по одному.