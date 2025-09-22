Правительство поддержало проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства
Правительство России поддержало законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от воинского учета, но призвало доработать его с учетом замечаний, передает ТАСС со ссылкой на официальный отзыв кабмина.
«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», – говорится в документе.
Кабмин не посчитал уместной формулировку «без уважительной причины», так как речь идет об умышленном деянии, которое не может иметь уважительной причины. По мнению правительства, доработать также нужно процесс информирования гражданина о процессе прекращения гражданства и его обжалования. В вопросе несовершеннолетних граждан важно уточнить формулировки, чтобы невозможно было лишить их гражданства, полученного по рождению.
Авторами инициативы стали депутаты от «Единой России» Андрей Картаполов, Андрей Красов, Эрнест Валеев, Василий Пискарев. Законопроект может внести поправки в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве».
Сейчас действуют требования, согласно которым после вступления в гражданство нужно прибыть в военкомат в течение двух недель. Соответствующее заявление можно также подать на «Госуслугах». Депутаты предлагают, что, если житель страны, получивший гражданство, не выполнил эти условия, ему вынесут «заключение об установлении факта уклонения от исполнения обязанностей по воинскому учету». Затем у россиянина будет еще 30 дней, чтобы явиться в военкомат, – тогда заключение отменят, как и прекратят процесс по прекращению гражданства в МВД РФ.
Кроме того, в случае лишения гражданства это решение коснется также родственников, в том числе детей. Несовершеннолетних оставят в статусе граждан, если второй родитель является гражданином РФ либо ребенок находится в детском доме. Не лишат гражданства также ветеранов боевых действий, военнослужащих, тех, кто удостоен госнаград, кто допущен к гостайне, и членов их семей.