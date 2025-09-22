Правительство поддержало проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства

Сейчас действуют требования, согласно которым после вступления в гражданство нужно прибыть в военкомат в течение двух недель. Соответствующее заявление можно также подать на «Госуслугах». Депутаты предлагают, что, если житель страны, получивший гражданство, не выполнил эти условия, ему вынесут «заключение об установлении факта уклонения от исполнения обязанностей по воинскому учету». Затем у россиянина будет еще 30 дней, чтобы явиться в военкомат, – тогда заключение отменят, как и прекратят процесс по прекращению гражданства в МВД РФ.