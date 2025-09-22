Газета
Главная / Общество /

Мать Леонида Агутина умерла в возрасте 85 лет

Ведомости

Людмила Агутина – мать певца Леонида Агутина – умерла на 86-м году жизни. Об этом сам артист сообщил в Telegram-канале.

«Я знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдет, но не верил. Ангел мой хранитель. Мое море любви и тепла. <...> Я знаю: ты сейчас на пути в мир для самых лучших людей. В это я верю. Прощай», – поделился Агутин.

Певец опубликовал совместную фотографию с матерью, где он еще был ребенком, и написал о своих детских воспоминаниях, связанных с ней.

Людмила Леонидовна Агутина (урожденная Школьникова, родилась 20 июля 1940 г.) в молодости была участницей танцевального коллектива. Впоследствии стала преподавателем начальных классов, получила звание заслуженного учителя РФ. Работала в московских школах № 863 и № 791. Автор книги о своем сыне, которую представила в Московском доме книги в честь его 50-летия.

