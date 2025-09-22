Мать Леонида Агутина умерла в возрасте 85 лет

«Я знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдет, но не верил. Ангел мой хранитель. Мое море любви и тепла. <...> Я знаю: ты сейчас на пути в мир для самых лучших людей. В это я верю. Прощай», – поделился Агутин.