Суздаль стал самым популярным у туристов малым городом России

На территории исторической части Суздаля площадью 9 кв. км расположены 305 памятников архитектуры, истории и культуры, сообщили в администрации города. Судя по количеству отзывов, в числе самых посещаемых мест – Музей деревянного зодчества, Суздальский кремль и Спасо-Евфимиев монастырь. Два последних объекта входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал о 2 млн гостей Суздаля в 2024 г., при этом всего область посетили 3,5 млн человек.