Суздаль стал самым популярным у туристов малым городом России
Наиболее привлекательным для туристов малым городом России является Суздаль. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного «Ведомостями» на основе информации «Яндекс Карт».
На территории исторической части Суздаля площадью 9 кв. км расположены 305 памятников архитектуры, истории и культуры, сообщили в администрации города. Судя по количеству отзывов, в числе самых посещаемых мест – Музей деревянного зодчества, Суздальский кремль и Спасо-Евфимиев монастырь. Два последних объекта входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщал о 2 млн гостей Суздаля в 2024 г., при этом всего область посетили 3,5 млн человек.
В августе 2024 г. Суздаль отметил 1000-летие. Власти разработали мастер-план развития города до 2030 г. и направили на благоустройство 23 млрд руб., из которых к 2024 г. освоили 6,7 млрд. В настоящее время в городе ведется строительство школы и больницы, благоустраиваются парк и достопримечательности.
В августе зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщал, что в первой половине 2025 г. туристы совершили 41,4 млн поездок по России – на 7% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу достичь масштабов туризма в 5% ВВП и 140 млн турпоездок к 2030 г.